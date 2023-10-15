15 октября, 07:07
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По словам представителя оперативных служб региона, противник также потерял пункт временной дислокации одного из подразделений

ГЕНИЧЕСК, 15 октября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили склад с боеприпасами и пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

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"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены: пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, в районе н.п. Очаков. Потери ВСУ в жилой силе: 12 погибших; 8 раненых. Уничтожен склад с боеприпасами подразделения ВСУ, в н п. Велитенское", - сказал он.

На херсонском направлении уничтожены позиция ВСУ в районе острова Алексеевский, а также 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Антоновка. На каховском направлении уничтожена позиция ВСУ, в районе населенного пункта Михайловка. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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