После задержания победителя телешоу "Танцы" с наркотиками возбудили дело

Дмитрию Щебету грозит до трех лет тюрьмы

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после задержания 31-летнего победителя третьего сезона телешоу "Танцы" Дмитрия Щебета с наркотиками при проверке документов в Москве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, "возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 228 УК РФ". Задержанному грозит до трех лет тюрьмы.

По данным ГУ МВД, на Звенигородском шоссе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль. При проверке документов у 31-летнего пассажира он стал нервничать. На вопрос о том, имеются ли при нем запрещенные вещества, ответил невнятно. На место была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе досмотра у мужчины в кармане нашли и изъяли сверток с марихуаной.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет о Дмитрии Щебете, танцоре и хореографе, ставшем победителем третьего сезона телешоу "Танцы" . У него изъято около 10,5 грамма наркотиков.