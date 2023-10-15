Спасатели в Непале планируют добраться до тела альпинистки Оленевой 16 октября

Как сообщил посол России в этом государстве Алексей Новиков, после этого можно будет официально сказать, жива она или нет

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 октября. /ТАСС/. Пропавшая при восхождении в Непале российская альпинистка Надежда Оленева замечена с вертолета во время поисков, однако подойти к ней не удалось. Как сообщил корреспонденту ТАСС по телефону посол России в этом государстве Алексей Новиков, поисковая группа выдвинется к месту завтра, и только тогда можно будет сказать, жива она или нет.

"С воздуха действительно была замечена лежащая фигура нашей пропавшей альпинистки. Но в связи с погодными условиями, которые резко ухудшились, подойти к ней не удалось. Завтра утром на место выдвинется спасательная группа. И только тогда мы сможем официально сказать, погибла она или нет", - сказал Новиков.

Он отметил, что утром погода позволила вылететь поисковому вертолету. И с воздуха была замечена лежащая альпинистка, она не подает признаков жизни. Спасательная группа готовится выйти на место 16 октября утром, потому что сейчас в горах плохая погода.

Многократная чемпионка России по альпинизму, мастер спорта Оленева принимала участие в организованной Министерством спорта России и Федерацией альпинизма России экспедиции на гору Даулагири, высота которой 8 167 м. Днем 14 октября россиянка сорвалась в ледяную трещину в ходе группового восхождения.

Посольство России находится на связи с туристической компанией Himalayan Guides, которая принимала участие в организации восхождения, а также с соответствующими структурами и организациями Непала. Представитель российского посольства находится в районе поисков.