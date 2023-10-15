15 октября, 08:43

Победителя телешоу "Танцы" отпустили под обязательство о явке

В отношении Дмитрия Щебета ведут расследование уголовного дела

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Победитель третьего сезона телешоу "Танцы" Дмитрий Щебет, задержанный с наркотиками при проверке документов в Москве, отпущен из полиции под обязательство о явке. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Дмитрий Щебет отпущен из полиции под обязательство о явке. Ведется расследование уголовного дела", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции при проверке документов на Звенигородском шоссе выявили у 31-летнего победителя третьего сезона телешоу "Танцы" Дмитрия Щебета 10,5 граммов марихуаны, он был задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Щебету грозит до трех лет тюрьмы. 

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