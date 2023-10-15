В Афганистане в результате землетрясения погибли два человека

Еще 125 пострадали, сообщила газета Hasht-e Subh Daily

ДУБАЙ, 15 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 2 человека погибли, еще 125 получили травмы в результате землетрясения, произошедшего в провинции Герат на западе Афганистана. Об этом сообщила афганская газета Hasht-e Subh Daily со ссылкой на источники в регионе.

Согласно информации собеседников издания, большинство пострадавших были доставлены в больницу Герата (административный центр одноименной провинции). В результате воздействия стихии был нанесен значительный материальный ущерб, его объемы уточняются, пишет газета.

В воскресенье Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что на западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр находился в 36 км к северу от Герата, в котором проживают около 272 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

7 октября в 42 км к северо-западу от Герата было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. По данным министерства по борьбе со стихийными бедствиями во временном афганском правительстве, тогда подземные толчки привели к гибели более 2,4 тыс. человек, не менее 2 тыс. получили травмы.