В Белгородской области зафиксировали более 90 прилетов со стороны ВСУ

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших нет

ТАСС, 15 октября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область за сутки порядка 95 раз, а также сбросили более 10 боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено два артиллерийских снаряда, также в селе с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. Села Солнцевка и Наумовка атаковали с помощью дронов-камикадзе - по одному в каждом населенном пункте. Также в Солнцевке с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса, в Наумовке - один осколочный боеприпас", - написал Гладков, добавив, что в данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.

По его словам, четыре раза был обстрелян многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Нехотеевка", разрушений нет. Над селом Новая Деревня системой противовоздушной обороны (ПВО) был сбит БПЛА самолетного типа. "В результате падения фрагментов повреждена кровля в одном частном домовладении в поселке Майский. В хуторе Угрим повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена", - уточнил глава региона.

Он добавил, что в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера ВСУ сбросили два взрывных устройства, а также с помощью дрона-камикадзе атаковали село Логачевка в Валуйском городском округе. Противник 22 раза из гранатомета и трижды из миномета обстрелял окраину хутора Старого в Волоконовском районе. В селе Новостроевка-Вторая в Грайворонском округе сбросили с БПЛА осколочный боеприпас, также село атаковали с помощью двух дронов-камикадзе. Сообщается, что пострадавших и разрушений нет.

Трижды за сутки ВСУ обстреляли окраину села Вязового, а также четыре раза окраину села Репяховка в Краснояружском районе. В поселке Красная Яруга с БПЛА противник сбросил два взрывных устройства. "В результате атаки в селе нарушено электроснабжение. В настоящий момент электроснабжение частично восстановлено, работы продолжаются", - написал губернатор.

Также, по словам Гладкова, в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка ВСУ выпустили 2 минометных снаряда и 30 гранатометных выстрелов. Здесь же с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Из миномета и гранатомета 12 раз обстреляли хутор Марьино, выпустили 4 минометных снаряда по селу Середа и 3 - по Мурому. Противник атаковал село Середа и с помощью дрона-камикадзе, также в данном населенном пункте и в Муроме сбросил с БПЛА по одному осколочному боеприпасу. Кроме этого, под минометный обстрел попал МАПП "Шебекино", зафиксировано шесть прилетов. О пострадавших в результате атак не сообщается.