Мэр Донецка сообщил о тяжелом ранении ребенка в результате обстрела

Украинские военнослужащие ранее обстреляли Кировский район города

ДОНЕЦК, 15 октября. /ТАСС/. Ребенок получил тяжелые ранения в результате обстрела Донецка со стороны украинских военных, сообщил в Telegram-канале мэр Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Кировского района по улице Лазурной получил ранение мальчик 2013 года рождения. Ребенок госпитализирован в учреждение здравоохранения с тяжелыми ранениями", - написал он.

Позднее в оперативных службах ТАСС сообщили о смерти ребенка.

Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, ранения получил мирный житель населенного пункта Владимировка.

В новость были внесены изменения (14:12 мск) - добавлена информация о смерти ребенка.