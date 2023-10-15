Мэр Донецка сообщил о тяжелом ранении ребенка в результате обстрела

ДОНЕЦК, 15 октября. /ТАСС/. Ребенок получил тяжелые ранения в результате обстрела Донецка со стороны украинских военных, сообщил в Telegram-канале мэр Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Кировского района по улице Лазурной получил ранение мальчик 2013 года рождения. Ребенок госпитализирован в учреждение здравоохранения с тяжелыми ранениями", - написал он.
Позднее в оперативных службах ТАСС сообщили о смерти ребенка.
Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, ранения получил мирный житель населенного пункта Владимировка.
В новость были внесены изменения (14:12 мск) - добавлена информация о смерти ребенка.