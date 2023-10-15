Суд отправил под домашний арест гендиректора "Конкорд+"

Екатерина Зорина будет находиться под арестом до 30 ноября

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы до конца ноября отправил под домашний арест генерального директора компании "Конкорд+" Екатерину Зорину в рамках расследования уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации из корыстной заинтересованности. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, Зориной официально предъявлено обвинение.

"В рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов была задержана и допрошена Зорина Екатерина Сергеевна, являющаяся генеральным директором ООО "Конкорд+". Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации из корыстной заинтересованности, совершенный лицом с использованием своего служебного положения), - рассказал собеседник агентства. - Тверской суд Москвы избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста".

Следствие настаивало на аресте обвиняемой.

Как отметили ТАСС в пресс-службе Тверского районного суда Москвы, срок домашнего ареста Зориной установлен судьей до 30 ноября. Деталей уголовного дела в правоохранительных органах и в суде не уточнили.

Санкция вменяемой следствием 37-летней Екатерине Зориной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Основными видами деятельности компании "Конкорд+" являются предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе, а также покупка, продажа и аренда собственного недвижимого имущества, земельных участков.