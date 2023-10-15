У кафе в центре Москвы мужчина распылил в лицо охраннику газовый баллончик

Полицейские проводят проверку

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Мужчина напал на охранника кафе на Арбате в Москве и распылил ему в лицо газовый баллончик. Как сообщили в ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры, подозреваемый задержан.

"По предварительной информации, мужчина 1982 года рождения с ножом в руке достал перцовый баллончик и распылил его содержимое в лицо другому мужчине. Кроме того, фигурант высказывал угрозы в адрес других граждан. Ход и результаты доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство) на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили ТАСС, что полицейские проводят проверку, по итогам которой будет принято решение в соответствии с законом. "По предварительным данным, пострадавших нет", - сказали в главке полиции. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что инцидент произошел у бара "Евгенич". "Предварительно установлено, что именно там мужчина отдыхал, злоупотребив спиртными напитками, он начал конфликтовать с другими посетителями и охранниками заведения, одному из них распылил в лицо содержимое перцового баллончика", - сказал собеседник агентства.