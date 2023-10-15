В ДР Конго сообщили о гибели 30 человек при крушении судна

Глава департамента здравоохранения и по гуманитарным вопросам провинции Экваториальная Дидье Мбула заявил, что еще 167 пропали без вести

ПРЕТОРИЯ, 15 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 30 человек погибли и еще 167 пропали без вести при опрокидывании судна на реке Конго в районе города Мбандака на северо-западе Демократической Республики Конго. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения и по гуманитарным вопросам провинции Экваториальная Дидье Мбула.

"На борту судна находились более 300 пассажиров, а также груз, включая мешки с цементом, - приводит его слова конголезский новостной портал Actualite. - Ведутся поисковые и спасательные работы". Мбула добавил, что судно потерпело аварию и затонуло в районе городского порта. Начато расследование причины случившегося.