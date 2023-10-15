На юго-западе Москвы в ДТП пострадали два человека

Авария произошла на Профсоюзной улице

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей на Профсоюзной улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"На Профсоюзной улице в районе дома 118 произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате столкновения одна машина врезалась в столб. Два человека пострадали, один из них получил сильные травмы", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины ДТП.