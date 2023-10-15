Бастрыкин поручил доложить о нападениях на прохожих в Петербурге

По данным СК, в одном из Telegram-каналов сообщается, что в городе группа выходцев из Азербайджана избивает людей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ поручил возбудить уголовное дело по факту избиения случайных прохожих в Санкт-Петербурге и и представить доклад. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить уголовное дело и представить доклад", - говорится в сообщении СК. По данным ведомства, ход исполнения поручения поставили на контроль в центральном аппарате СК.

По данным ведомства, в одном из Telegram-каналов сообщается, что в городе случайных прохожих избивает группа выходцев из Азербайджана и публикует кадры происходящего.