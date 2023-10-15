В Казахстане задержали жителя Караганды за разжигание национальной розни

В социальных сетях ранее распространилась видеозапись, на которой 320летний мужчина призывает к действиям против русских, а также презрительно высказывается в отношении христианской веры

АСТАНА, 15 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Карагандинской области Казахстана задержали жителя областного центра за разжигание межнациональной розни. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции региона.

Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой житель Караганды призывает к действиям против русских, а также презрительно высказывается в отношении христианской веры.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено данное видео. Сотрудниками полиции установлен и задержан ранее судимый 32-летний житель города. По факту зарегистрировано уголовное дело по статье 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан (разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни)", - цитирует заявление ведомства агентство Казинформ.

Полиция назначила соответствующие экспертизы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Наказание по этой статье уголовного кодекса предполагает от двух до семи лет лишения свободы.