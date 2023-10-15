15 октября, 17:23
Палестино-израильский конфликт

Число погибших при нападении ХАМАС французов выросло до 19

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна отметила, что 13 граждан числятся пропавшими без вести

ПАРИЖ, 15 октября. /ТАСС/. Число французских граждан, которые были убиты при нападении боевиков ХАМАС на Израиль, выросло до 19. Об этом сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время визита в еврейское государство.

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"19 французов были убиты терроризмом, - сказала Колонна в ходе выступления, которое транслировалось на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети X (ранее Twitter). - До этого я называла цифру 17 погибших".

Она отметила, что 13 французов числятся пропавшими без вести, при этом "некоторые из них могли быть захвачены в заложники". Колонна пообещала, что Франция сделает все, чтобы ее граждане смогли вернуться домой. "Мы намерены действовать для их освобождения вместе с израильскими властями", - заявила глава МИД.

Колонна подчеркнула, что Израиль имеет право на защиту, а "его ответ должен быть твердым, справедливым и мощным". 

Теги:
ПалестинаФранцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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