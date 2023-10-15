СМИ: иранского режиссера и его жену нашли мертвыми в своем доме

По информации Tasnim, криминалисты нашли на шее Дарьюша Мехрджуи следы от воздействия острого предмета, а также следы от удара тупым предметом на голове

ДУБАЙ, 15 октября. /ТАСС/. Иранский режиссер, сценарист и продюсер Дарьюш Мехрджуи и его жена Вахида Мохаммадифар найдены мертвыми в своем доме примерно в 30 км от Тегерана. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его сведениям, тела обнаружила в субботу вечером их дочь Мона Мехрджуи. Прибывшие на место происшествия криминалисты нашли на шее Мехрджуи следы от воздействия острого предмета, а также следы от удара тупым предметом на голове. Эксперты полагают, что смерть Мохаммадифар наступила в результате удушья. Как пишет агентство, ранее Мохаммадифар заявляла об угрозах в социальных сетях, однако полиция жалоб не получала.

"Полиция в ближайшее время арестует виновников этого варварского акта насилия", - заявил представитель сил безопасности Монтазерул Махди.

Дарьюш Мехрджуи родился в 1939 году в Тегеране. В начале 1960-х годов он учился в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. За свою карьеру Мехрджуи получил несколько наград, в том числе "Серебряного Хьюго" на Чикагском международном кинофестивале в 1998 году и "Золотую раковину" на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне в 1993 году. В 1971 номинировался на "Золотой приз" на VII Московском международном кинофестивале.