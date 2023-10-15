15 октября, 17:41

В Подмосковье женщина напала на сотрудницу зоомагазина

Полиция начала проверку

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Посетительница напала на сотрудницу зоомагазина в подмосковном Подольске, полиция начала проверку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило сообщение о конфликте в одном из зоомагазинов, расположенных в микрорайоне Климовск. По предварительной информации, между продавцом и посетительницей возникла ссора, переросшая в потасовку", - говорится в сообщении.

В главке отметили, что сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. 

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