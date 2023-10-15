15 октября, 18:09
Палестино-израильский конфликт

Число канадцев, убитых в Израиле в результате атак ХАМАС, достигло пяти

По информации CTV, еще три канадца числятся пропавшими без вести

ОТТАВА, 15 октября. /ТАСС/. Число граждан Канады, погибших вследствие эскалации палестино-израильского конфликта, увеличилось до пяти. Об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на канадского чиновника высокого ранга.

Ранее было известно о четырех погибших. Имена убитых и другие подробности не приводятся. Указывается, что еще три канадца числятся пропавшими без вести.

В пятницу министр иностранных дел Канады Мелани Жоли посетила Израиль, где заявила, что Оттава поддерживает пострадавших от атак радикального палестинского движения ХАМАС. 

Теги:
КанадаПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация