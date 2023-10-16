15 октября, 22:18

В США мужчина убил ребенка и ранил женщину из-за ненависти к мусульманам

Власти предъявили 71-летнему нападавшему обвинение в преступлении на почве ненависти

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Пожилой мужчина в штате Иллинойс нанес смертельное ножевое ранение 6-летнему мальчику и серьезно ранил 32-летнюю женщину на фоне ненависти к исповедующим ислам лицам. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на полицию.

Власти предъявили 71-летнему нападавшему обвинение в преступлении на почве ненависти. Отмечается, что мужчина совершил нападение также из-за обострения палестино-израильского конфликта.

Женщина в настоящее время находится в больнице с множественными ножевыми ранениями. 

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