На Сахалине троих мужчин обвиняют в незаконном сбыте свыше 8 тыс. особей морского гребешка

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 16 октября. Три жителя Сахалинской области обвиняются в приобретении и сбыте незаконно добытых особей морского гребешка, сообщили в региональной прокуратуре.

"Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение в отношении троих местных жителей, приобретавших незаконно добытые морепродукты (морской гребешок) и организовавших их сбыт на территории областного центра и Корсаковского района", - говорится в сообщении.

Следователями установлено, что трое местных жителей по предварительному сговору организовали хранение в рефрижераторных контейнерах свыше 8 тыс. особей приобретенного морского гребешка, добытого незаконным путем, а также его последующий сбыт путем продажи третьим лицам.

Заведено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). Максимальное наказание за это преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.