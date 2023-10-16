Жительницу Камчатки приговорили к трем годам тюрьмы за истязание пасынка

Как сообщили в региональном СК, женщина систематически избивала ребенка из-за того, что ей не нравилась его успеваемость

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Суд на Камчатке приговорил к трем годам лишения свободы местную жительницу, обвиняемую в избиении пасынка. Об этом сообщило СУ Следственного комитета России по региону.

Дело возбудили летом 2023 года. Было установлено, что женщина систематически избивала ребенка на протяжении трех лет. По данным следствия, ей не нравилась успеваемость пасынка, а также его поведение. Помимо него, фигурантка дела растила еще троих своих детей.

"Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года с отсрочкой исполнения приговора до достижения 14 лет младшему ребенку", - говорится в сообщении следственного управления.

Женщину осудили по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Свою вину она признала частично. Суд, по информации прокуратуры края, удовлетворил иск прокурора о компенсации морального вреда ребенку на сумму 150 тыс. рублей.