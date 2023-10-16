Экс-председателя совета директоров Банка Китая арестовали за взятки

Лю Ляньгэ также занимал должность партийного секретаря банка, являющегося одним из крупнейших в стране

ШАНХАЙ, 16 октября. /ТАСС/. Бывший председатель совета директоров Банка Китая Лю Ляньгэ арестован по подозрению в получении взяток. Ордер был выдан Верховной народной прокуратурой КНР, сообщает Центральное телевидение Китая.

Экс-чиновник занимал также должность партийного секретаря банка, являющегося одним из крупнейших в стране. Лю Ляньгэ подозревается в коррупции, получении взяток и незаконной выдаче кредитов. Другие подробности дела, включая размер взяток, пока не приводятся, продолжается расследование.

Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишались постов и отправлялись за решетку, вплоть до пожизненного заключения, не только простые чиновники, но и официальные лица высокого уровня.