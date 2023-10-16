В Гондурасе в ДТП с автобусом погибли четыре человека

Еще 15 пострадали

ГАВАНА, 16 октября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли, 15 получили ранения после того, как автобус перевернулся вблизи муниципалитета Санта-Роса-де-Копан на западе Гондураса. Об этом сообщается в заявлении спасательной службы страны в воскресенье.

"По меньшей мере четыре мигранта погибли и 15 получили ранения сегодня утром после того, как транспортное средство, на котором они ехали к границе с Гватемалой, перевернулось возле Санта-Роса-де-Копан. Четверо погибших мигрантов являются гражданами Венесуэлы", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что автобус, перевозивший граждан Венесуэлы, Гаити, Эквадора и Кубы, перевернулся и упал в реку. По предварительным данным, причиной инцидента стала плохая видимость на дорогах из-за тумана. Пострадавших доставили в больницы.