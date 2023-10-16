На жителя Забайкалья завели дело по факту жестокого убийства собаки

Как сообщили в региональном УМВД, ему грозит до трех лет лишения свободы

ЧИТА, 16 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Читинского района Забайкальского края, подозреваемого в жестоком убийстве собаки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Информация об истязании животного поступила в дежурную часть 14 сентября.

"В настоящее время дознавателями ОМВД России по Читинскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животным", - говорится в распространенном сообщении полиции.

Наказание по данной статье предусматривает до трех лет лишения свободы. Полицейские изъяли тело животного и направили его на судебную экспертизу.