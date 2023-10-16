В Приморском крае при пожаре погибли один человек и около 700 овец

Площадь пожара составила порядка 300 кв. м

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в селе Ясном Приморского края, погиб один человек. Кроме того, от огня погибли около 700 овец, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Сообщение о возгорании в селе Ясном поступило от Единой дежурной диспетчерской службы Артемовского городского округа.

"На момент прибытия пожарных горели три хозпостройки, также частично горел один из ангаров для мелкого (МРС) и крупного рогатого скота (КРС) на частной территории. Прибывшие сотрудники МЧС России немедленно открыли ворота нетронутого огнем ангара и выпустили оттуда около 500 голов МРС. В результате пожара три хозпостройки уничтожены огнем полностью, также огнем частично поврежден один из ангаров. Также, со слов собственников, от огня погибло около 700 голов МРС и 6 голов КРС", - сообщает ведомство.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе управления, в постройках содержались коровы и овцы.

В ходе разбора и проливки конструкций было обнаружено тело погибшего мужчины, его личность устанавливается. Общая площадь пожара составила около 300 кв. м.

Всего в тушении задействованы 2 единицы пожарной техники и 10 человек личного состава.