Обвиняемый в шпионаже новозеландский солдат попросил прекратить его дело из-за задержек

Он также ходатайствует о "раскрытии информации о деталях его обвинения"

СИДНЕЙ, 16 октября. /ТАСС/. Солдат новозеландской армии, которого обвинили в шпионаже в ноябре 2020 года, просит прекратить судебное преследование из-за того, что слушания затянулись на три года. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщила радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, военнослужащий, обвиняемый в шпионаже, "просит судью прекратить рассмотрение дела на основании длительной судебной задержки", а также ходатайствует о "раскрытии информации о деталях его обвинения". Как ожидается, апелляция солдата будет рассмотрена до конца текущей недели, но в суде уже выразили сомнения в том, что информация по делу, в частности такая, как имена свидетелей и страна, в пользу которой якобы работал военнослужащий, будет раскрыта.

Последнее слушание по иску против военнослужащего состоялось в марте 2022 года, когда судья вернул дело в военный трибунал для повторного рассмотрения вопроса о секретной информации.

Новозеландский солдат, имя которого было засекречено по решению суда, был отстранен от службы и арестован в декабре 2019 года, в сентябре 2020 года он был обвинен в шпионаже. Следствие по делу длилось больше года, и 30-летний военнослужащий предстал перед судом только в конце ноября 2021 года, когда состоялось первое слушание в рамках процесса. В числе обвинений значились шпионаж, попытка шпионажа, хранение сомнительных публикаций, получение доступа к компьютерным системам в мошеннических целях, невыполнении распоряжений начальства, а также некоторые другие деяния, "способные нанести ущерб репутации вооруженных сил Новой Зеландии".

Этот случай обвинения в шпионаже сотрудника Минобороны стал первым в истории Новой Зеландии. В 1975 новозеландский государственный служащий был обвинен в шпионаже в пользу СССР, но был оправдан.