16 октября, 03:38

На Камчатке вулкан Ключевская сопка выбросил пепел на высоту 6 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 октября. /ТАСС/. Самый высокий действующий вулкан Евразии - Ключевская сопка - выбросил пепел на высоту 6 км на Камчатке. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

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"Высота пеплового выброса составила 6 000 м над уровнем моря. На фоне стромболианской активности (фонтанирование лавы в кратере - прим. ТАСС) вулкана Ключевской лавовый поток спускается по Апахончичскому желобу на его юго-восточном склоне", - говорится в распространенном сообщении.

Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан в Евразии, его высота - 4 750 м. Вулкан относится к Ключевской группе вулканов, расположен в 360 км от города Петропавловска-Камчатского. 

Теги:
РоссияКамчатский край
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