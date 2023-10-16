16 октября, 04:18

В Тюменской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

Как сообщили в региональном ГИБДД, возможно, водитель легкового автомобиля уснул за рулем

ТЮМЕНЬ, 16 октября. /ТАСС/. Столкновение легковушки и грузовика произошло на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области. В результате происшествия три человека погибли, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Трагедия на 305-м км федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области. В аварии погибли три человека: 26-летний водитель Nissan Note и двое пассажиров этой иномарки: 50 и 54 лет, жители Омской области", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, утром в понедельник столкнулись Nissan Note и большегруз Voivo, легковушка выехала на встречную полосу. Затем в большегруз въехала еще одна фура. "Обстоятельства ДТП выясняются. Возможно, водитель Nissan уснул за рулем", - добавили в пресс-службе. 

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РоссияТюменская область
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