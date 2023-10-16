Число пострадавших в ДТП с маршруткой на Алтае выросло до пяти

Как сообщили в региональном МВД, пострадавшие обратились за медицинской помощью

ТАСС, 16 октября. Количество пострадавших при столкновении маршрутки с легковым автомобилем в Алтайском крае выросло до пяти. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"На данный момент за медицинской помощью обратились пять пассажиров, находившиеся в автомобиле "Луидор", которые получили травмы различной степени тяжести", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, на 324-м км автодороги Р-256 "Чуйский тракт" водитель 1967 года рождения, управляя микроавтобусом "Луидор", не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Corona, двигавшемуся по главной дороге со стороны Барнаула в направлении города Бийска под управлением водителя 1990 года рождения. В результате произошло столкновение транспортных средств.

Ранее в прокуратуре края заявили о трех пострадавших.