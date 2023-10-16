16 октября, 05:49

ФСБ опубликовала видео задержания обвиняемой в госизмене жительницы Читы

© УФСБ по Забайкальскому краю

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении подозреваемой продолжаются

ЧИТА, 16 октября. /ТАСС/. Пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю опубликовала видео задержания жительницы Читы, обвиняемой в госизмене за передачу Украине материалов о военнослужащих и военной технике.

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"Установлено, что девушка, выполняя задания украинской спецслужбы, собирала и передавала ее представителю материалы, содержащие сведения о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений Вооружённых Сил Российской Федерации, готовящихся к отправке в зону проведения специальной военной операции. Сейчас она задержана и находится под стражей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении подозреваемой продолжаются. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
© Информационное агентство ТАСС
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