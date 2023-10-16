16 октября, 05:50,
обновлено 16 октября, 06:26

В Приморье туристический автобус съехал в кювет

Погибли два человека

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Туристический автобус, направлявшийся из Китая в Уссурийск в Приморском крае, съехал в кювет, сообщает пресс-служба регионального министерства ГО и ЧС. Известно о двоих погибших.

"По предварительной информации, туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск. Потеряв управление, автобус съехал в кювет. На данный момент двое погибших, много пострадавших. В автобусе находилось 48 пассажиров", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что на место происшествия выехали приморские спасатели и пожарные, наряд ДПС, скорая помощь. Также в Хасанский район, где произошла авария, направлены сотрудники прокуратуры.

Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщил ТАСС, что пострадавшие, по предварительным данным, - россияне, а водитель - гражданин Китая. 

"По предварительной информации от тех, кто находился в автобусе, пассажиры все - граждане России. Автобус, на котором их перевозили, - китайский. Водитель - также гражданин КНР", - сказал Крепский.

Всего в Приморском крае на границе с Китаем действует пять пограничных пунктов пропуска. 22 сентября в Приморье по возобновленному между Россией и Китаем безвизовому туристическому режиму прибыла первая после пандемии коронавируса группа китайских туристов. 

Теги:
РоссияПриморский край
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