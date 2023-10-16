В Ленобласти ликвидировали подпольный алкогольный цех на птицефабрике

Полицейские изъяли около 75 тонн контрафактной продукции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Полиция в Ленинградской области ликвидировала незаконное производство алкоголя, изъято около 75 тонн контрафактной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Кустарный цех размещался на территории птицефабрики на Нарвском шоссе в Кипенском сельском поселении. В ходе обыска в полуподвальном помещении, а также досмотра двух малотоннажных грузовиков полицейские обнаружили и изъяли около 75 тонн суррогата, часть из которого уже была разлита по бутылкам с этикетками отечественных водочных брендов и готова к реализации", - говорится в сообщении.

Также полицейские изъяли федеральные акцизные марки с признаками подделки, которые наклеивались на бутылки с суррогатом. По результатам экспертизы следователи МВД возбудили уголовное дело по статье 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).

Для разбирательства в полицию были доставлены несколько иностранных граждан, причастных к незаконному производству. Двое из них изобличены в его организации и задержаны. Обоих суд заключил под стражу.