16 октября, 06:49

Марку Фейгину грозит штраф за нарушение закона об иностранных агентах

Экс-адвокату могут назначить штраф до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы получил протокол о нарушении закона об иностранных агентах, составленный на бывшего адвоката Марка Фейгина. Ему грозит штраф до 50 тыс. рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.

"В суд поступил протокол в отношении Фейгина М. З., составленный по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - сказали в суде. Дата рассмотрения протокола пока не назначена.

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Фейгин известен своим участием в деле группы Pussy Riot, защитой украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение госграницы РФ, а также националиста Ильи Горячева. Горячев приговорен пожизненному лишению свободы за организацию нескольких убийств, создание экстремистской группы и незаконное хранение оружия.

  

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