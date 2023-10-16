Под Новгородом перевернулся автомобиль с двумя пассажирами

Один человек погиб

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 октября. /ТАСС/. Легковой автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый водитель, вылетел в кювет и перевернулся на участке трассы в Холмском районе Новгородской области. В результате аварии погибла пассажирка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГИБДД.

"На 546-м км автодороги "А-122" в Холмском районе водитель, управляя автомобилем "Хендэ-Солярис" в состоянии алкогольного опьянения, не выбрала безопасную для движения скорость, не учла дорожные и метеорологические условия, не справилась с управлением и съехала в <...> кювет с последующим опрокидыванием на крышу. В момент ДТП в автомобиле находилось три человека - водитель и два пассажира", - сообщили в управлении ГИБДД региона.

Как уточнили в пресс-службе, уровень алкогольного опьянения водителя составил - 0,327 мг/л. В результате ДТП 71-летняя женщина-пассажир умерла на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи, 42-летний водитель и 41-летний пассажир травмы не получили.