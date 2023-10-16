16 октября, 06:50

Под Новгородом перевернулся автомобиль с двумя пассажирами

Один человек погиб

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 октября. /ТАСС/. Легковой автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый водитель, вылетел в кювет и перевернулся на участке трассы в Холмском районе Новгородской области. В результате аварии погибла пассажирка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГИБДД.

"На 546-м км автодороги "А-122" в Холмском районе водитель, управляя автомобилем "Хендэ-Солярис" в состоянии алкогольного опьянения, не выбрала безопасную для движения скорость, не учла дорожные и метеорологические условия, не справилась с управлением и съехала в <...> кювет с последующим опрокидыванием на крышу. В момент ДТП в автомобиле находилось три человека - водитель и два пассажира", - сообщили в управлении ГИБДД региона.

Как уточнили в пресс-службе, уровень алкогольного опьянения водителя составил - 0,327 мг/л. В результате ДТП 71-летняя женщина-пассажир умерла на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи, 42-летний водитель и 41-летний пассажир травмы не получили. 

Теги:
РоссияНовгородская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация