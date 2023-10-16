В Курске пять домов получили повреждения в результате массовой атаки беспилотников

Мэр города Игорь Куцак сообщил, что всего в единую дежурную диспетчерскую службу города поступило 28 сообщений разной направленности

КУРСК, 16 октября. /ТАСС/. Пять домов в Курске получили повреждения в результате массовой атаки украинских беспилотников на город и Курский район в минувшие выходные, сообщил на оперативном совещании правительства Курской области мэр города Игорь Куцак.

"В ночь с субботы на воскресенье над городом работала система ПВО. В единую дежурную диспетчерскую службу Курска поступило 28 сообщений разной направленности. По всем заявленным адресам комиссионно проведено обследование, пообщались с жителями. Пять адресов взяли в работу совместно с фондом капитального ремонта для устранения последствий падения обломков", - сказал Куцак.

"Наверное, самая массовая атака была на Курскую область <…> За счет бюджета области, внебюджетных средств, совместно с министерством обороны, Росгвардией, МВД, ФСБ, погрануправлением мы находимся в постоянном создании и модернизации рубежей радиоэлектронной борьбы. Работа эта будет продолжена", - добавил на совещании губернатор региона Роман Старовойт.

В ночь с 14 на 15 октября ПВО сбили над Курском и Курским районом 18 украинских беспилотников, падения обломков зафиксировали в городской черте и селе Зорино. Пострадавших нет.