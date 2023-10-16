Осужденный на 20 лет экс-прокурор Норильска попросил СК проверить объективность судьи

Защита фигурантов уже ходатайствовала об отводе судьи из-за личного конфликта с Хаваж-Бауди Гутаевым, но он не был принят

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Бывший прокурор Норильска Хаваж-Бауди Гутаев подал жалобу заместителю главы СК РФ Эдуарду Кабурнееву с просьбой установить, имела ли личный интерес судья Норильского горсуда Анна Шатрова, которая рассматривала уголовное дело в его отношении. Об этом ТАСС рассказал адвокат Гутаева Михаил Матюшин.

"Еще в феврале прокурор, представляя доказательства обвинения, огласил протокол прослушки квартиры Хаваж-Бауди Гутаева, согласно которому в 2019 году во время беседы со своим братом он допустил ругательства в адрес судьи Шатровой", - рассказал защитник. По его словам, инцидент произошел после того, как она в беседе с занимавшим на тот момент должность и.о. прокурора Гутаевым обещала ему назначить фигуранту одного из уголовных дел мягкое наказание, но в итоге дала максимальный срок. "В ходе рассмотрения дела Шатрова не могла не ознакомиться с этим протоколом, а значит, могла иметь личную заинтересованность в исходе дела. Тем не менее 26 июля нынешнего года она вынесла приговор моему подзащитному, назначив ему наказание в виде 20 лет колонии", - рассказал защитник.

Адвокат пояснил, что разговор на чеченском языке (на следствии он был переведен на русский язык) может содержать признаки преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), по которому судью следовало признать потерпевшей. Это являлось препятствием для того, чтобы она рассматривала уголовное дело бывшего прокурора. "ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии проводить проверку по изложенным выше фактам отказалось, поэтому мой подзащитный написал жалобу Кабурнееву, в котором просит изъять материалы по заявлению Гутаева в центральный аппарат СК, провести по ним объективную проверку, установить достоверность перевода этого разговора с чеченского и при наличии оснований возбудить уголовное дело по факту оскорбления судьи Шатровой", - заключил Матюшин.

Ранее, как сообщал ТАСС, в ходе процесса защита фигурантов ходатайствовала об отводе судьи из-за личного конфликта с Гутаевым, но он не был принят.

26 июня Норильский городской приговорил Хаваж-Бауди Гутаева к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 27 млн рублей. Он был признан виновным в двух эпизодах получения взяток в особо крупном и значительном размерах (ч. 6 и ч. 3 ст. 290 УК РФ) - 12 млн рублей и 100 тыс. рублей от двух норильских бизнесменов в 2018-2019 годах. Его брат Докки Гутаев за посредничество (ст. 291.1 УК РФ) в даче взяток был осужден на 16 лет колонии со штрафом 15 млн рублей. Гутаев вину отрицал. Его адвокаты утверждали, что вина не доказана, а за уголовными делами стояло "желание убрать его с должности".

Предприниматель Ширван Гахиев за дачу взятки приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу 60 млн рублей, а бизнесмен Тахир Багиров - к штрафу 5 млн рублей. Для Хаважа Гутаева приговор стал третьим по счету. Он в силу не вступил, защита обжаловала его в Красноярском краевом суде.