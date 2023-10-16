МВД объявило в розыск экс-адвоката Марка Фейгина

Он подозревается в распространении недостоверной информации о российской армии

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Бывший адвокат Марк Фейгин (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

"Фейгин Марк Захарович. Разыскивается по статье УК", - сказано в карточке розыска.

По какой статье разыскивается Фейгин, в базе не уточнялось. Однако ТАСС рассказали в правоохранительных органах, что Фейгин подозревается в распространении недостоверной информации о российской армии, он объявлен в розыск именно по этой причине. "Фейгина объявили в розыск, так как он подозревается по делу, возбужденному СК по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о ВС РФ)", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в правоохранительных органах, после начала СВО Фейгин принимал участие в деятельности организации "Съезд народных депутатов", признанной в РФ нежелательной. В мае 2023 года выезжал на линию боевого соприкосновения со стороны ВСУ, регулярно освещает деятельность террористической организации "Легион "Свобода России".

В апреле 2018 года Фейгин был лишен статуса адвоката за нарушение профессиональной этики. В апреле 2022 года признан иноагентом, в настоящее время проживает на Украине и ведет канал на YouTube. Он известен своим участием в деле группы Pussy Riot, защитой украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение госграницы РФ, а также националиста Ильи Горячева, приговоренного к пожизненному лишению свободы за организацию убийств и создание экстремистской группы.

В новость были внесены изменения (10:58 мск) - добавлена информация о причине объявления в розыск.