В Казани задержали гражданина Перу, находившегося в розыске за убийство

Задержанный в результате ссоры застрелил своего оппонента и скрылся с места происшествия

КАЗАНЬ, 16 октября. /ТАСС/. В Казани задержали гражданина Перу, находившегося в международном розыске за убийство, сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану в своем Telegram-канале.

"Сотрудники отдела НЦБ Интерпола МВД по Татарстану выявили факт прибытия на территорию Российской Федерации через международный аэропорт Казань жителя города Лимы, находящегося в розыске по инициативе НЦБ Интерпола Перу по обвинению в убийстве", - говорится в сообщении.

Установлено, что задержанный в результате ссоры застрелил своего оппонента и скрылся с места происшествия. А через несколько дней покинул страну вместе со своей семьей.

Оперативники управления уголовного розыска совместно с сотрудниками отдела НЦБ Интерпола МВД по Татарстану задержали 35-летнего мужчину по месту жительства.