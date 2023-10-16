Что известно о ДТП с туристическим автобусом в Приморье

Туристический автобус, направлявшийся из Китая в Уссурийск в Приморском крае, вылетел с дороги. В салоне находилось более 50 пассажиров, 2 человека погибли, 40 пострадали. По данным прокуратуры, водитель не справился с управлением.

ТАСС собрал основное о ДТП.

Что произошло

Туристический автобус, который направлялся из Китая в Уссурийск, съехал в кювет в Хасанском районе Приморья. Авария произошла на 74-м км автодороги Раздольное - Хасан.

В момент ДТП в салоне автобуса, помимо водителя, по данным прокуратуры, находился 51 пассажир. Все пассажиры - граждане РФ, водитель - иностранец.

Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский заявил, что, по предварительным данным, автобус - китайский, а водитель - гражданин КНР.

В результате аварии погибли 2 человека, 40 пострадали, сообщили в оперативных службах. Ранее сообщалось о 17 пострадавших, из которых четверо в тяжелом состоянии.

Реакция властей

На место выехали приморские спасатели и пожарные, наряд ДПС, скорая помощь, сотрудники прокуратуры. Психологи МЧС России дополнительно направлены к месту автопроисшествия. Также направлен вертолет Территориального центра медицины катастроф.

Хасанская центральная районная больница госпитализирует пострадавших, все службы приведены в состоянии повышенной готовности.

Прокурор Приморского края Сергей Столяров поручил провести проверку об исполнении требований законодательства при организации перевозки пассажиров.

Возбуждено уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг и нарушении правил дорожного движения.

Причина ДТП