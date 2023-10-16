16 октября, 07:44
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Что известно о ДТП с туристическим автобусом в Приморье

Министерство ГО и ЧС Приморского края/ ТАСС
© Министерство ГО и ЧС Приморского края/ ТАСС

Туристический автобус, направлявшийся из Китая в Уссурийск в Приморском крае, вылетел с дороги. В салоне находилось более 50 пассажиров, 2 человека погибли, 40 пострадали. По данным прокуратуры, водитель не справился с управлением.

ТАСС собрал основное о ДТП.

Что произошло

  • Туристический автобус, который направлялся из Китая в Уссурийск, съехал в кювет в Хасанском районе Приморья. Авария произошла на 74-м км автодороги Раздольное - Хасан.
  • В момент ДТП в салоне автобуса, помимо водителя, по данным прокуратуры, находился 51 пассажир. Все пассажиры - граждане РФ, водитель - иностранец.
  • Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский заявил, что, по предварительным данным, автобус - китайский, а водитель - гражданин КНР.
  • В результате аварии погибли 2 человека, 40 пострадали, сообщили в оперативных службах. Ранее сообщалось о 17 пострадавших, из которых четверо в тяжелом состоянии.

Реакция властей

  • На место выехали приморские спасатели и пожарные, наряд ДПС, скорая помощь, сотрудники прокуратуры. Психологи МЧС России дополнительно направлены к месту автопроисшествия. Также направлен вертолет Территориального центра медицины катастроф.
  • Хасанская центральная районная больница госпитализирует пострадавших, все службы приведены в состоянии повышенной готовности.
  • Прокурор Приморского края Сергей Столяров поручил провести проверку об исполнении требований законодательства при организации перевозки пассажиров.
  • Возбуждено уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг и нарушении правил дорожного движения.

Причина ДТП

  • Водитель туристического автобуса, который перевернулся на трассе в Приморье, не справился с управлением, что привело к аварии, сообщили в прокуратуре Приморского края.
 
Теги:
РоссияПриморский край
© Информационное агентство ТАСС
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