Что известно о ДТП с туристическим автобусом в Приморье

Туристический автобус, направлявшийся из Китая в Уссурийск в Приморском крае, вылетел с дороги. В салоне находилось более 50 пассажиров, 2 человека погибли, 40 пострадали. По данным прокуратуры, водитель не справился с управлением.
ТАСС собрал основное о ДТП.
Что произошло
- Туристический автобус, который направлялся из Китая в Уссурийск, съехал в кювет в Хасанском районе Приморья. Авария произошла на 74-м км автодороги Раздольное - Хасан.
- В момент ДТП в салоне автобуса, помимо водителя, по данным прокуратуры, находился 51 пассажир. Все пассажиры - граждане РФ, водитель - иностранец.
- Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский заявил, что, по предварительным данным, автобус - китайский, а водитель - гражданин КНР.
- В результате аварии погибли 2 человека, 40 пострадали, сообщили в оперативных службах. Ранее сообщалось о 17 пострадавших, из которых четверо в тяжелом состоянии.
Реакция властей
- На место выехали приморские спасатели и пожарные, наряд ДПС, скорая помощь, сотрудники прокуратуры. Психологи МЧС России дополнительно направлены к месту автопроисшествия. Также направлен вертолет Территориального центра медицины катастроф.
- Хасанская центральная районная больница госпитализирует пострадавших, все службы приведены в состоянии повышенной готовности.
- Прокурор Приморского края Сергей Столяров поручил провести проверку об исполнении требований законодательства при организации перевозки пассажиров.
- Возбуждено уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг и нарушении правил дорожного движения.
Причина ДТП
- Водитель туристического автобуса, который перевернулся на трассе в Приморье, не справился с управлением, что привело к аварии, сообщили в прокуратуре Приморского края.