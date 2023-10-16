16 октября, 08:03

Береговая охрана Греции спасла восемь нелегальных мигрантов у острова Сими

Трое погибли

АФИНЫ, 16 октября. /ТАСС/. Береговая охрана Греции спасла восемь нелегальных мигрантов у острова Сими в Эгейском море, обнаружены тела трех погибших. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей.

По его словам, в морской акватории к северу от Сими затонула лодка, в которой находились нелегальные мигранты. Спасены восемь человек, трое погибли. В районе проводится поисково-спасательная операция с целью найти пропавших без вести. В поиске задействованы катер береговой охраны и спасательный катер портовых служб, четыре частных судна и вертолет ВВС Super Puma.

По заявлению спасенных, всего на борту лодки находились 13 человек (11 мужчин и 2 женщины). Они также сообщили, что двое пассажиров лодки самостоятельно добрались до берега.

Греция является страной транзита нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. Большинство нелегалов прибывают по морю из Турции. Некоторые пытаются на лодках, баркасах и парусниках добраться до Италии через воды Греции.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в этом году в Грецию прибыли около 32,8 тыс. нелегальных мигрантов и беженцев, в том числе около 27 тыс. по морю. 

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