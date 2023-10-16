В Хабаровском крае осужденный сбежал с территории исправительного центра

Мужчина был осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)

ХАБАРОВСК, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов ищут сбежавшего с территории исправительного центра в Хабаровском крае осужденного. Об этом ТАСС сообщили в УФСИН России по региону.

"Осужденный к принудительным работам, отбывающий наказание в участке, функционирующем как исправительный центр, при предприятии, дислоцирующемся в поселке Хор района имени Лазо Хабаровского края, самовольно оставил его", - сказали в управлении, уточнив, что мужчина находился в помещении для нарушителей. Осужден он был по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Принудительные работы могут назначаться в качестве меры поощрения за примерное поведение и добросовестное отношение к труду во время отбывания наказания в колонии.

В мессенджерах начали распространяться подробности о побеге осужденного из карцера колонии. Он якобы смог отогнуть решетку на окне.