16 октября, 08:37

В Литве полиция задержала четырех человек по факту осквернения флага Украины

Им грозят штраф, арест или лишение свободы на срок до двух лет

ВИЛЬНЮС, 16 октября. /ТАСС/. Полиция Литвы задержала в Вильнюсе четырех человек из-за осквернения 15 октября флага Украины. Об этом сообщил департамент полиции.

"За осквернения государственного флага в воскресенье перед полуночью задержаны в нетрезвом виде четверо человек в возрасте от 25 до 43 лет, в том числе одна женщина", - говорится в сообщении.

Согласно утверждению полиции, в центре города задержанные древком вверх засунули флаг Украины в мусорную урну и оплевали его.

За подобные действия грозят штраф, арест или лишение свободы на срок до двух лет. 

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