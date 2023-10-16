В Узбекистане взорвался работающий на газе автобус

Пострадали четыре человека, сообщили пресс-служба МЧС республики

ТАШКЕНТ, 16 октября. /ТАСС/. Автобус, работающий на природном газе, взорвался на трассе Карши - Бухара на территории Мубарекского района Кашкадарьинской области Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"В результате происшествия четыре человека получили травмы средней тяжести и были госпитализированы в районной больнице", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, всего в автобусе Isuzu в момент взрыва находилось 24 человека, по мере необходимости им была также оказана амбулаторная и психологическая помощь.

По данным из открытых источников, в Узбекистане около 70% автомобильного транспорта переоборудовано для работы на природном газе. Из-за нарушения правил эксплуатации подобного оборудования в республике достаточно регулярно происходят взрывы легковых автомобилей и автобусов.