В Ленобласти в ДТП с 14 автомобилями и автобусом погиб человек

Еще двое пострадали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Один человек погиб, двоих госпитализировали после ДТП с участием 14 автомобилей и автобуса на трассе А-121 "Сортавала" в Ленинградской области. Об этом сообщили ТАСС в ГКУ "Леноблпожспас".

"Во Всеволожском районе на 21-м км трассы А-121 "Сортавала" произошло столкновение в попутном направлении 13 легковых автомобилей, одного грузового и автобуса. На месте работают пожарные Леноблпожспас. По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек, еще двух госпитализировали с травмами. Информация предварительная", - сообщили в пресс-службе.

Информация о ДТП по адресу: Всеволожский район, Новоприозерское шоссе (трасса А121), 21 км, поступила в 08:47 мск. На месте ДТП работает пожарно-спасательная служба Агалатово, личный состав 104 и 147 пожарных частей Леноблпожспас. Уточняется, что автобус - экскурсионный, следовал в Карелию, в Рускеалу. Водитель и 53 взрослых пассажира не пострадали, на место вызван запасной автобус.

Как пояснили в ТАСС в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", с 08:00 до 09:00 мск 16 октября на участке федеральной трассы произошло сразу пять ДТП, участниками которых стали в общей сложности 14 автомобилей. Погибший и пострадавшие есть только в одном ДТП.

Комментируя обстановку на трассе, пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" отметила, что накануне вечером на трассе проводилась превентивная противогололедная обработка. По данным датчиков автоматизированной системы метеорологического обеспечения, установленных в дорожном покрытии, переходов через ночь и зимней скользкости на участке не зафиксировано. "Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители. Претензий по факту произошедшего к дорожным органам нет", - добавили в пресс-службе.