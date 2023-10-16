В Хабаровском крае потушили 11 возгораний

Площадь пожаров составила 2,5 тыс. га

ХАБАРОВСК, 16 октября. /ТАСС/. Порядка 11 возгораний на площади более 2,5 тыс. га ликвидировали в Хабаровском крае за выходные. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

"За два дня специалисты ликвидировали 11 возгораний на общей площади более 2,5 тыс. га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лесные пожары произошли сразу в пяти районах - Ульчском, Верхнебуреинском, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванском и Хабаровском. За два дня пожарные ликвидировали 11 возгораний на общей площади более 2,5 тыс. га. Со ссылкой на заместителя министра - начальника управления сохранения лесов Константина Кузнецова сообщается, что все возгорания зафиксировали недалеко от населенных пунктов. Причиной пожаров стало неосторожное обращение людей с огнем .

В министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона ТАСС уточнили, что по данным на утро понедельника зарегистрировано четыре пожара на общей площади 192 га. Действующими из них являются три очага на 112 га, один локализован, его площадь - 80 га. Пожары ликвидируют в Хабаровском, Советско-Гаванском районах, а также в районах имени Полины Осипенко и имени Лазо. По информации регионального правительства, к борьбе с огнем привлечено 217 человек личного состава, 29 единиц техники и 5 воздушных судов.

Число пожаров в середине осени увеличивается традиционно. Этому способствуют и дачники, которые наводят порядок на своих участках, готовясь к зиме.

Всего с начала пожароопасного сезона в крае произошло 813 пожаров на общей площади свыше 909,6 тыс. га. В министерстве сообщали, что сухая погода и высокая грозовая активность весной и летом этого года в Хабаровском крае привели к большому количеству пожаров, превысившему значения двадцати последних лет. В основном пожары возникали из-за гроз. В этом году, как и в прошлом, в регионе активно горели северные территории, в основном возгорания происходили на труднодоступной гористой местности далеко от населенных пунктов.