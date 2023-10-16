В район Приморья на место ДТП с автобусом прибыл медицинский вертолет

По данным правительства региона, к эвакуации в медучреждения Владивостока готовят четырех человек

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Вертолет территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) прибыл в район, где произошло ДТП с туристическим автобусом в Приморском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"В поселок Славянка прибыл вертолет Ми-8 ТЦМК. Решается вопрос о транспортировке пострадавших во Владивосток", - сообщили в пресс-службе.

По данным правительства Приморья, к эвакуации в медучреждения Владивостока готовят четырех человек. Всего после первичного осмотра врачи госпитализировали 29 человек с различными травмами.

Авария произошла в Хасанском районе Приморья в понедельник, два человека погибли, около 40 пострадали. По данным прокуратуры региона, в автобусе находился 51 пассажир, все - россияне, а также 50-летний водитель - гражданин КНР.