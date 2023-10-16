В Херсонской области два мирных жителя ранены при обстрелах ВСУ

Особенно сильному обстрелу подверглись Алёшки, отметил губернатор региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 16 октября. /ТАСС/. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов Алёшкинского муниципального округа Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"За вчерашний день и прошедшую ночь враг выпустил по населенным пунктам левобережья Херсонской области 93 снаряда. Особенно сильному террористическому обстрелу подверглись Алёшки, где тяжелые ранения получила 82-летняя женщина. В Казачьих Лагерях ранен 52-летний мирный житель", - написал Сальдо в Telegram-канале.

В оперативных службах региона журналистам уточнили, что вчера в течение дня ВСУ выпустили шесть снарядов из ствольной артиллерии по Князе-Григоровке, девять - по Малой Лепетихе, восемь - по Великой Лепетихе, семь - по Раденску, восемь - по Казачьим Лагерям, девять - по Старой Збурьевке, семь - по Днепрянам, еще восемь - по Алёшкам.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Алёшки, Горностаевка, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии", - добавил представитель оперативных служб.