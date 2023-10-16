16 октября, 09:09

В Херсонской области два мирных жителя ранены при обстрелах ВСУ

Особенно сильному обстрелу подверглись Алёшки, отметил губернатор региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 16 октября. /ТАСС/. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов Алёшкинского муниципального округа Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"За вчерашний день и прошедшую ночь враг выпустил по населенным пунктам левобережья Херсонской области 93 снаряда. Особенно сильному террористическому обстрелу подверглись Алёшки, где тяжелые ранения получила 82-летняя женщина. В Казачьих Лагерях ранен 52-летний мирный житель", - написал Сальдо в Telegram-канале.

В оперативных службах региона журналистам уточнили, что вчера в течение дня ВСУ выпустили шесть снарядов из ствольной артиллерии по Князе-Григоровке, девять - по Малой Лепетихе, восемь - по Великой Лепетихе, семь - по Раденску, восемь - по Казачьим Лагерям, девять - по Старой Збурьевке, семь - по Днепрянам, еще восемь - по Алёшкам.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Алёшки, Горностаевка, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии", - добавил представитель оперативных служб. 

Теги:
УкраинаРоссияСальдо, Владимир ВасильевичХерсонская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация