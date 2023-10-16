В Чувашии в аварии с мотоциклом погибли два человека

По предварительным данным, водитель мотоцикла не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево

ЧЕБОКСАРЫ, 16 октября. /ТАСС/. Тела двух человек обнаружили в Чувашии возле разбитого мотоцикла, водитель которого, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в дерево. Об этом сообщает МВД по республике.

Информация о происшествии поступила в 07:50 мск в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Алатырский". "Очевидцы сообщили, что в кювете по улице Ленина в поселке Киря рядом с разбитым мотоциклом лежат два молодых человека. По предварительным данным, водитель мотоцикла не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. От полученных травм молодой человек и его пассажир погибли", - отмечают в полиции.

По информации правоохранителей, мотоцикл купил 21-летний житель поселка, транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.

Прокуратура Чувашии в своем Telegram-канале написала, что на месте происшествия находятся заместитель алатырского межрайонного прокурора Антон Бельдеков, сотрудники правоохранительных органов и спецслужб.