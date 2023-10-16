В Белгородской области за сутки зафиксировали около 100 прилетов со стороны ВСУ

В одном из районов области повреждена линия электропередачи

БЕЛГОРОД, 16 октября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области порядка 100 различных боеприпасов, также регион был атакован с помощью дронов. В результате в Краснояружском районе повреждена линия электропередачи, а в Белгородском - остекление балкона в многоквартирном доме, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе в селе Наумовке с беспилотника сброшено два взрывных устройства. В селе Журавлевке и поселке Комсомольском сбито по одному БПЛА противника. По селу Нехотеевка выпущено два артиллерийских снаряда и сброшено два осколочных боеприпаса с БПЛА. <…> После работы системы ПВО повреждения выявлены в поселке Разумное - в одном из многоквартирных домов повреждено остекление балкона", - написал Гладков.

В Краснояружском районе в воскресенье по окраине села Вязового и селу Илек-Пеньковке ВСУ выпустили по шесть артиллерийских снарядов, по окраинам поселка Прилесье и села Староселья - два и три артиллерийских снаряда соответственно. "Также из артиллерии обстреляли территорию между селами Графовкой и Демидовкой - установлено девять прилетов. <…> В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП частично восстановлена - работы будут продолжены по согласованию с Минобороны РФ", - отметил губернатор.

В Валуйском округе в селе Долгом с БПЛА сброшено два взрывных устройства, также в селе средствами радиоэлектронной борьбы сбиты два беспилотных летательных аппарата. Из ствольной артиллерии обстреляли село Вериговку - установлено два прилета, а село Логачевку атаковали с помощью дрона-камикадзе.

В Волоконовском районе из гранатомета 15 октября обстреляли окраину хутора Старого - зафиксировано 35 гранатометных выстрелов. В Грайворонском округе по окраине села Сподарюшино ВСУ выпустили 12 минометных снарядов.

В Шебекинском округе в селе Середе с БПЛА сброшено четыре осколочных боеприпаса, также по селу выпущено два минометных снаряда. По хуторам Панкову и Марьину выпущено семь и пять минометных снарядов соответственно, по МАПП "Шебекино" - три, по селу Мурому - два минометных снаряда. Также в Муроме с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас.