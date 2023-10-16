В подконтрольном Киеву Херсоне повреждена крупная подстанция

По данным "Укрэнерго", всего по различным причинам в стране без света остаются 448 населенных пунктов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Крупная подстанция была обесточена в находящемся под контролем украинских войск городе Херсоне. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

"Вчера <...> была обесточена подстанция 150 кВ в Херсоне", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta).

В Минэнерго добавили, что из-за неблагоприятных погодных условий без света остались 67 населенных пунктов в Киевской, Кировоградской, Хмельницкой и Черниговской областях. Всего там остались без электричества порядка 14 тыс. человек. По данным ведомства, из-за технологических нарушений были обесточены 2,6 тыс. потребителей в Одесской области и 7,8 тыс. на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В то же время, по данным национальной энергетической компании "Укрэнерго", всего по различным причинам в стране без света остаются 448 населенных пунктов.

В компании добавили, что на одной из магистральных подстанций центрального региона было включено в работу новое оборудование. В свою очередь Минэнерго сообщало о выводе из ремонта энергоблока одной из ТЭЦ, не указывая, где именно она расположена.