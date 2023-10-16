16 октября, 09:26

Одна из пострадавших в ДТП на трассе под Волгоградом находится в реанимации

В комитете здравоохранения региона сообщили, что трое других пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести

ВОЛГОГРАД, 16 октября. /ТАСС/. Одна из семи пострадавших при столкновении двух легковых автомобилей на трассе Камышин - Волгоград в Волгоградской области находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом ТАСС сообщили в комитете здравоохранения региона.

"Женщина 2001 года рождения, госпитализирована в реанимационное отделение, состояние тяжелое", - сказал собеседник агентства.

В комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили ТАСС, что госпитализированы с места аварии четыре человека, трое из них, в числе которых ребенок, находятся в состоянии средней степени тяжести.

Накануне на трассе Камышин - Волгоград в Волгоградской области столкнулись ВАЗ-2110 и LADA Vesta. Как сообщали в региональной службе скорой медицинской помощи, пострадали семь человек, из которых двое - дети. 

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